Ветврач объяснила, почему у собак не бывает клинического авитаминоза

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Классического авитаминоза у собак, которые получают полнорационный промышленный корм, практически не бывает, рассказала информационному порталу РИАМО ветеринарный врач бренда кормов для собак и кошек AlphaPet Дарья Богданова.
«Классического авитаминоза у собак, которые получают полнорационный промышленный корм, практически не бывает. Ни весной, ни зимой, ни в любое другое время года. Современные корма премиум-класса и выше полностью сбалансированы по всем витаминам, макро- и микроэлементам», — пишет РИАМО, ссылаясь на Богданову.
Ветврач подчеркнула, что собаки получают витамин D исключительно из пищи. Именно поэтому в качественных промышленных кормах его количество строго контролируется и не зависит от сезона. Соответственно, если собака ест полнорационный корм круглый год, дефицита витамина D у нее быть не может ни в марте, ни в декабре.
Однако если корм качественный, но при этом у собаки вялость, тусклая шерсть, проблемы с аппетитом или поведением, значит, проблема не в «авитаминозе», а в другом. По словам Богдановой, самыми частыми причинами являются обострение хронических заболеваний, неправильное «натуральное» питание" и сезонная аллергия.
Специалист также отметила, что не стоит давать питомцу витамины самостоятельно: у собаки может возникнуть гипервитаминоз, который страшнее дефицита. Только специалист сможет рассчитать рацион, который покроет все потребности питомца.
«Весенняя вялость у собаки — это не “авитаминоз”, а повод проверить здоровье. Если питомец ест качественный полнорационный корм — витаминов ему хватает всегда. Ищите причину в другом: возможно, обострилось хроническое заболевание или рацион нуждается в коррекции. А самолечение витаминами весной чаще приносит вред, чем пользу», — заключила Богданова.