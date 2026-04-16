Народные приметы на 17 апреля: чего нельзя делать в День примирения?

На 17 апреля в 2026 году приходится пятница Светлой седмицы — пятый день после Пасхи. У христиан эта дата связана также с почитанием иконы Божией Матери «Живоносный Источник», а в народе — с традицией просить прощения у окружающих.
В давние времена день был известен рядом примет и обычаев, некоторые из них на слуху и сегодня. Вспомним суеверия и запреты, бытовавшие на Руси, и расскажем, как вести себя 17 апреля, чтобы избежать бед и привлечь богатство.
Народные приметы на 17 апреля: что нельзя делать.
В старину 17 апреля называли Днем примирения, поэтому считалось недопустимым конфликтовать и браниться. Тому, кто нарушит это правило, мудрецы сулили потерю друзей и уважения в обществе. Особенно порицалось грубое обращение с пожилыми. За высмеивание человека в возрасте или оскорбления в его адрес Высшие силы пошлют страшное наказание — одинокую и голодную старость.
Если жена решит затеять спор с мужем в этот день, то вскоре останется одна, говорили на Руси. Чтобы сохранить семью, ей не стоит даже жаловаться на супруга своей родне.
Муж, в свою очередь, не должен критиковать стряпню второй половинки. Это может стать причиной супружеской измены.
Если верить приметам, 17 апреля ни в коем случае не стоит грустить. Якобы из-за этого придется в тоске целый год провести. Также запрещается отвергать того, кто будет просить у вас прощения, иначе в жизни начнется черная полоса.
Поскольку на Пасхальной неделе нежелательно печалиться, то и посещение кладбищ в этот день является нежелательным. К местам захоронения лучше отправиться на Радоницу: в 2026 году она выпадает на 21 апреля.
В числе прочих запретов даты — стирка. На Руси бытовало мнение, что нарушение данного правила обернется слезами.
Не рекомендуется ходить за покупками, прежде всего за новой одеждой. Эти вещи принесут человеку несчастья.
День примирения — не время для охоты и рыбалки. Тому, кто забудет про запрет и отправится на промысел, наши пращуры предрекали болезни.
Строго запрещалось гонять птиц и даже говорить о них плохо. Наказанием для нарушившего это предписание в давние времена называли голод.
Народные приметы на 17 апреля: что можно делать.
В этот день наши предки старались примириться со всеми, с кем в прошлом у них были конфликты и противоречия. Они искренне извинялись перед окружающими и сами прощали обидчиков.
Считалось, что 17 апреля можно познакомиться с хорошими людьми, обрести новых друзей или встретить вторую половинку.
В этот день верующие обычно ходили в храмы за святой водой и подавали милостыню нищим. В течение Пасхальной недели наши предки старались сделать как можно больше добра, помогая людям и заботясь о животных.
Было распространено мнение, что приютить бездомную кошку 17 апреля — к улучшению отношений в семье, а накормить птиц — к богатству.
День примирения подходит для работы и отдыха, прогулок и радостных встреч. Вечер желательно провести дома в кругу родных.
В ночь с 17 на 18 апреля можно увидеть сон-подсказку. Он укажет, на какие сферы жизни нужно обратить внимание в ближайшее время. Вещим этот сон назвать нельзя, но его детали все-таки стоит запомнить. Если же привидится что-то жуткое, после пробуждения следует подойти к окну и трижды произнести в открытую форточку: «Куда ночь, туда и сон». Тогда все неприятное быстро забудется.
Народные приметы о погоде на 17 апреля.
Северный ветер 17 апреля предвещает осадки.
Если дождь зарядил с утра, неделю не закончится.
Солнечная погода в День примирения — добрый знак, обещающий теплое лето и хороший урожай.
Если гремит гром, май будет дождливым.
Именинники 17 апреля.
В этот день именины празднуют Адриан, Георгий, Зосима, Иосиф, Никита, Пафнутий, Федор, Яков.