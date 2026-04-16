До Верховного суда дошёл коррупционный скандал в мэрии Волгограда

В августе 2025 года в Волгограде были также задержаны генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв, директор ООО «Специализированный застройщик “Метео-комфорт” Елена Гурьянова и ее заместитель. О связи второй волны арестов с делом Анны Елисеевой напрямую правоохранительными органами до сих пор не сообщалось, однако, согласно картотеке Четвёртого кассационного суда, в числе фигурантов процесса значатся все ранее помещённые в СИЗО топ-менеджеры волгоградских строительных компаний, а также, в добавок: Бобров М. В., Муравьев Н. А., Решетняк З. А., Бобров А. В., Колодезнева Е. В., Карапетян К. И., Григорян А. С., Пчелин Д. Д. Среди перечисленных как минимум несколько человек имеют ФИО, схожие с данными действующих или бывших сотрудников администрации Волгограда.