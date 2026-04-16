Пермский суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 39 млн

Директор, фактический руководитель и финансовый директор одной из пермских организаций предстанут перед судом по обвинению в налоговом преступлении и обналичивании денежных средств, сообщили в СКР по Пермскому краю.
«С 2021 по 2023 годы они уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 39 миллионов рублей. Кроме этого, в 2022 году обвиняемые изготовили 102 поддельных платежных поручения. Они предназначались для переводов крупной суммы — более 43 миллионов рублей — на расчётные счета организаций, которые не ведут реальную предпринимательскую деятельность. Эти деньги в последующем ввели в неконтролируемый оборот, часть из них обналичили», — пояснили следователи.
Во время следствия руководители организации заключили досудебные соглашения. Они добровольно обязались помочь в расследовании преступления в обмен на существенное снижение наказания. Уголовные дела в отношении них выделили в отдельные производства.
