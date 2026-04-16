Официальный чат-бот «Госуслуги Дом» стал доступен в домовых чатах

В мессенджере MAX в домовых чатах запустили официальный чат-бот «Госуслуги Дом» с ключевыми функциями ЖКХ. Об этом сообщает министерство строительства и ЖКХ России.
Чат-бот помечен специальным значком и позволяет жителям многоквартирных домов передавать показания счетчиков, подавать обращения в управляющие компании. В боте есть мини-приложение с готовыми сценариями.
Ранее в MAX создали домовые чаты для общения жителей и управляющих. Новый бот — следующий шаг в их развитии.
На старте доступны авторизация через подтвержденные аккаунты Госуслуг, просмотр данных о недвижимости, передача показаний, подача заявок, подключение к чатам своего дома.
«Домовые чаты — ключевой элемент современной системы ЖКХ. Они упрощают общение и оперативно решают бытовые проблемы, повышая прозрачность работы управляющих компаний и контроль за обращениями граждан», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.
Сегодня в MAX работает 539 тыс. домовых чатов — база для новых сервисов. Доступ к боту простой: откройте чат дома и перейдите в «Госуслуги Дом». В Нижегородской области создано 14,5 тыс. таких чатов, где общаются около 600 тыс. жителей, подавая заявки.
Показания и обращения из бота автоматически уходят в личные кабинеты управляющих и ресурсоснабжающих организаций через ГИС ЖКХ. Это гарантирует учет данных в начислениях и timely рассмотрение заявок без ручной обработки чатов, подчеркнул гендиректор АО «Оператор информационной системы» Александр Абрамков.
Чат-бот доступен по ссылке.