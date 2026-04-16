Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: какой ответ даст Иран на удары США по энергетике

В случае, если Вашингтон реализует свои угрозы и атакует энергетическую инфраструктуру Ирана, Тегеран может в ответ нанести удары по крупным электростанциям Израиля и стран Персидского залива. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что энергетических объектов на территории Исламской республики слишком много, чтобы США могли разрушить их все. Кроме того, иранцы не оставят без ответа агрессию американцев. По мнению собеседника NEWS.ru, Тегеран выберет своими целями энергоинфраструктуру на территории стран Ближнего Востока, где сосредоточены американские военные объекты.

«Иран может атаковать, например, Израиль — там всего две крупные электростанции. Если их уничтожить, то страна останется без электроэнергии», — уточнил Сивков.

Эксперт добавил, что Пентагон, скорее всего, ограничится атакой на какие-то единичные объекты, чтобы показать свою решимость, но в итоге удары существенно не повлияют на состояние иранской энергетики.

Сивков подчеркнул, что в арсенале американцев сейчас недостаточно оружия для нанесения массированного удара — большая часть накопленных сил и средств была израсходована в военной операции ранее.

Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил иранцев, что силы США могут атаковать энергетические объекты страны, если Тегеран примет неверное решение. Он добавил, что США будут продолжать блокаду Ормузского пролива.

