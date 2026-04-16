Эксперт: какой ответ даст Иран на удары США по энергетике

Эксперт уточнил, что энергетических объектов на территории Исламской республики слишком много, чтобы США могли разрушить их все. Кроме того, иранцы не оставят без ответа агрессию американцев. По мнению собеседника NEWS.ru, Тегеран выберет своими целями энергоинфраструктуру на территории стран Ближнего Востока, где сосредоточены американские военные объекты.
Эксперт добавил, что Пентагон, скорее всего, ограничится атакой на какие-то единичные объекты, чтобы показать свою решимость, но в итоге удары существенно не повлияют на состояние иранской энергетики.
Сивков подчеркнул, что в арсенале американцев сейчас недостаточно оружия для нанесения массированного удара — большая часть накопленных сил и средств была израсходована в военной операции ранее.
Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил иранцев, что силы США могут атаковать энергетические объекты страны, если Тегеран примет неверное решение. Он добавил, что США будут продолжать блокаду Ормузского пролива.