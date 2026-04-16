Ветврач объяснил, как избежать смертельной ошибки при встрече с медведем

«Если вы увидели медведя, дайте ему спокойно доделать свои дела и уйти. Конечно, не рекомендуется приближаться, тем более делать селфи или фотографировать. Из-за страха, или если животное с потомством, оно может проявить агрессию. Нельзя делать резких движений», — рассказал он. «Если все-таки видно, что медведь вас заметил и идет на вас, начните отходить потихонечку назад. Не бегите. Не пытайтесь его чем-то спугнуть — зверь лесной», — добавил ветврач.