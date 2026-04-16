Губернатор Прикамья оценил ремонт и оснащение библиотек и школы в Елово.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 16 апреля побывал с рабочем выездом в Еловском округе, где лично оценил преобразования образовательной инфраструктуры в округе — ремонт в Еловской детской библиотеке, узнал перспективы преображения центральной библиотеки и убедился, что в Еловской школе исправно работает оборудование, которое в прошлом году было приобретено с помощью краевой поддержки.
В детской библиотеке Елово текущий ремонт провели в 2024 года с помощью региональной поддержки и национального проекта «Культура». Работы велись по модельному стандарту. Ремонтировали второй этаж здания библиотеки — заменили системы электрики и освещения, поставили новые двери, провели ремонт мебели и лестницы, закупили необходимое оборудование. В библиотеке пользователи теперь могут использовать интерактивную панель, здесь появились планшет, умный глобус, МФУ, принтер и проектов. Глава региона лично осмотрел обновлённые помещения и побывал в библиотечном фонде, который был пополнен на 600 новых экземпляров книг.
Руководство библиотеки отметила при встрече, что после обновления и оснащения в библиотеку пришли новые читатели. И этому способствовали и открытый доступ к фондам, и повышение уровня комфорта библиотечного пространства. На сегодняшний день библиотека обслуживает 1500 юных читателей. В зоне для учебы на компьютерах дети занимаются на Учи.ру. Здесь они могут изучать школьную программу и готовиться к образовательным олимпиадам.
Преобразования по стандартам модельной библиотеки национального проекта «Семья» грядут в этом году и в центральной районной библиотеке Елово для взрослых. Здесь также обновят и отремонтируют помещения, займутся системой освещения. В планах — оборудовать коворкинг для занятий молодёжи, общественных объединений и школ. Также в книжном храме обновят мебель, закупят для библиотеки проекционные экраны и проекторы, снабдят ее звуковым оборудованием, микрофонами, микшерным пультом и цифровым пианино. Книжный фонд взрослой библиотеки также будет пополнен. Губернатор побывал в помещениях этой библиотеки и узнал детально о грядущих преобразованиях.
Кроме того, Дмитрий Махонин побывал в Еловской средней образовательной школе. На сегодняшний день здесь проходят обучения 574 школьника. В школе с 2021 года действуют Центр «Точка роста», отделение «Движения Первых».
С помощью краевой поддержки в 2025 годы для школы закупили оборудование, необходимое для кабинетов ОБЗР и Труда. А до этого по региональному проекту «Комфортный край» направления «Школьный двор» привели в порядок территорию вокруг школы, где появились новые площадки, которые сегодня используются для торжественных мероприятий и праздничных линеек, спортивная площадка с тренажерами, зона тихого отдыха с новыми фигурными скамейками, тротуары из плитки и озеленение.
Есть возможность у школьников и изучать правила безопасного поведения на дороге — при поддержке ПАО «Лукойл» на территории школы построили площадку для автогородка. Школьная команда «Светофорики» уже приняла участие во Всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге и представляла регион на межгосударственном слете юных инспекторов движения в Анапе.