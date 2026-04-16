Губернатор Прикамья оценил ремонт и оснащение библиотек и школы в Елово.

Преобразования по стандартам модельной библиотеки национального проекта «Семья» грядут в этом году и в центральной районной библиотеке Елово для взрослых. Здесь также обновят и отремонтируют помещения, займутся системой освещения. В планах — оборудовать коворкинг для занятий молодёжи, общественных объединений и школ. Также в книжном храме обновят мебель, закупят для библиотеки проекционные экраны и проекторы, снабдят ее звуковым оборудованием, микрофонами, микшерным пультом и цифровым пианино. Книжный фонд взрослой библиотеки также будет пополнен. Губернатор побывал в помещениях этой библиотеки и узнал детально о грядущих преобразованиях.