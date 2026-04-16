В Воронежской области объявили ракетную опасность

ВОРОНЕЖ, 16 апр — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев.
«В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Узнать больше по теме
