На Красной площади начали монтировать трибуны к параду Победы

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Трибуны для гостей парада Победы, который пройдет 9 мая, начали монтировать на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Зона для трибун отделена металлическими ограждениями. Такие же ограждения установлены у ГУМа и здания Государственного исторического музея. Доступ на площадь для граждан не ограничен. У места проведения монтажных работ в зоне будущих трибун дежурят сотрудники полиции.

Сейчас на площади начинается сборка каркаса будущих трибун. Рабочие начали его монтаж со стороны Мавзолея. Сидения будут установлены позже.

Традиционно в прошлые годы трибуны были укомплектованы сиденьями, оформленными в цвета российского триколора.

В 2026 году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.