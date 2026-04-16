В России разработали вакцину от лихорадки денге

В 2025 году в Россию из Шри-Ланки прибыл пассажир, у которого заподозрили лихорадку денге. Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения болезни в России не было, поскольку она не передается от человека к человеку. В ведомстве уточнили, что случаи заболевания этим видом лихорадки в России — завозные. В 2024 году в мире выявили более 14 млн случаев заражения.