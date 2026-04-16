В России разработали вакцину от лихорадки денге

Российские ученые разработали вакцину против лихорадки Денге, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на коллегии ведомства.
По ее словам, создана рекомбинантная генно-инженерная вакцина, исследования которой уже начались. Скворцова уточнила, что препарат разработан по обращению президента Никарагуа Даниеля Ортеги.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, передающееся от инфицированных комаров рода Aedes. Заболевание не передается от человека к человеку. Чаще всего лихорадка денге протекает без серьезных последствий, однако в некоторых случаях возможно тяжелое течение болезни — с сильными болями в животе, кровотечениями (в том числе внутренними), нарушением кровообращения.
При поездках в эндемичные страны рекомендуется использовать репелленты от комаров, носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, закрывать окна и двери москитными сетками и воздержаться от экскурсий на побережье и в болотистых районах страны.
В 2025 году в Россию из Шри-Ланки прибыл пассажир, у которого заподозрили лихорадку денге. Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения болезни в России не было, поскольку она не передается от человека к человеку. В ведомстве уточнили, что случаи заболевания этим видом лихорадки в России — завозные. В 2024 году в мире выявили более 14 млн случаев заражения.
