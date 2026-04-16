В Улан-Удэ построят еще 2 жилых комплекса

Еще два жилых комплекса построят в новом квартале «Улаан Хото» в Улан-Удэ, сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Бурятии. Работы начнутся в апреле в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В первом жилом комплексе предусмотрено 225 квартир, предназначенных под продажу. Он будет включать в себя пять разноэтажных секций.
«Второй жилой комплекс предназначен для жителей, чьи дома вошли в проект комплексного развития территорий центральной части. В нем разместят 355 семей. Комплекс будет состоять из трех 16-этажных корпусов. Оба жилых объекта построят на пересечении улиц Советской, Смолина, Шмидта и Корабельной. Завершить строительство этих жилых комплексов планируется в 2028 году», — сообщил начальник регионального управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.
Напомним, строительство пилотного жилого комплекса в квартале «Улаан Хото» было запущено в апреле прошлого года. Он будет включать в себя 619 квартир с более 40 видами планировок. Это лишь часть плана по развитию центра. Всего в исторической части построят 13 жилых комплексов общей площадью 197 тыс. кв. м, школу, два детских сада и поликлинику.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.