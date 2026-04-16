Мощная магнитная буря накроет Нижегородскую область 18 апреля

Жителей Нижегородской области предупредили о мощной магнитной буре, которая накроет регион 18 апреля. Информация появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии.
Первые геомагнитные возмущения начнутся в конце дня 17 апреля. После полуночи уже «грянет» магнитная буря.
Пик возмущений придется на 03:00 — 09:00 - в этот период они достигнут уровня G2. После этого вспышки на Солнце начнут «утихать». Магнитная буря прекратится к полудню, а после 15:00 магнитосфера Земли окончательно успокоится.
Напомним, предыдущий раз магнитная буря наблюдалась 10 апреля. В такие дни специалисты рекомендуют метеочувствительным людям избегать перенапряжения, стресса и конфликтов.