Метеорологи: Конец апреля в Калининградской области будет прохладным

В последние дни месяца есть вероятность полярных вторжений.

Конец апреля в Калининградской области будет прохладным. В последние дни месяца есть вероятность полярных вторжений. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Сильного тепла в обозримой для прогнозирования перспективе ждать не стоит. Как следует из прогноза режимов циркуляции, в промежутке с 22 по 27 апреля усиливается режим “ATR” (атлантико-уральская блокировка), что повышает вероятность похолоданий и полярных вторжений в этот промежуток», — рассказали синоптики.

Температурный фон может быть на 1−3°С ниже нормы. Большого количества осадков до конца месяца не ожидается. В предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, прогнозируют потепление до +14…+15°С. В дальнейшем дневные температуры не превысят +12…+14°С. Ночи будут холодными, вероятны слабые заморозки.

«В общем, погода в третьей декаде месяца скорее будет прохладной», — отметили метеорологи.

«В общем, погода в третьей декаде месяца скорее будет прохладной», — отметили метеорологи.