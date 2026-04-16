Создан самый маленький лазер, работающий в синем диапазоне

Решить эту задачу очень сложно для многих типов лазеров в силу законов оптики, из-за которых уменьшение размеров излучателя до наноразмерных масштабов приводит к резкому снижению их эффективности. Эта проблема была в недавнем прошлом решена для лазеров в красной, зеленой и ультрафиолетовой части спектра, однако для синих лазеров подобное решение не было найдено до настоящего времени, что мешало созданию лазерных дисплеев сверхвысокого разрешения, очков виртуальной реальности и других продвинутых устройств.