В Воронеже днем 16 апреля объявили ракетную опасность

16 апреля в 16.48 в Воронеже зазвучали сирены. Горожане получили сообщения о том, что в регионе объявляется ракетная опасность.
Напоминаем, при объявлении ракетной опасности необходимо уйти в помещения без окон и переждать там опасность. При взрывах необходимо проследовать в укрытие, цокольный этаж или подвал дома, предварительно отключив в квартире газ и воду, и закрыв окна. Не забудьте взять документы, лекарства, воду и телефон.
Дождитесь сигнала об отбое!
В 17.02 объявили отбой воздушной тревоги.
Узнать больше по теме
