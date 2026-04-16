Композитора Раймонда Паулса выписали из больницы после операции

Раймонд Паулс — автор более 500 песен, многие из которых вошли в репертуар известных исполнителей. Так, он написал музыку к песням «Миллион алых роз», «Маэстро» и «Старинные часы», которые исполняла Алла Пугачева, а также к «Зеленому свету» и «Исчезли солнечные дни», которые пел Валерий Леонтьев.