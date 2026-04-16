Композитора Раймонда Паулса выписали из больницы после операции

90-летнего советского и латвийского композитора Раймонда Паулса выписали из больницы после операции. Об этом он сообщил ТАСС.

Источник: РБК

90-летнего советского и латвийского композитора Раймонда Паулса выписали из больницы после операции. Об этом он сообщил ТАСС.

Паулс отметил, что уже находится дома: «Все в порядке, я дома».

Раймонд Паулс был госпитализирован 14 апреля. После операции он оценивал свое состояние как в целом стабильное, добавив: «Но живу еще». Причину хирургического вмешательства он раскрывать не стал.

Композитор также отметил, что в последнее время пережил ряд личных утрат, в том числе смерть сестры.

Раймонд Паулс — автор более 500 песен, многие из которых вошли в репертуар известных исполнителей. Так, он написал музыку к песням «Миллион алых роз», «Маэстро» и «Старинные часы», которые исполняла Алла Пугачева, а также к «Зеленому свету» и «Исчезли солнечные дни», которые пел Валерий Леонтьев.

