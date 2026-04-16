На ярмарке в Томской области предложат более 2 тыс. вакансий

Более 2 тыс. вакансий представят на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Томской области, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Мероприятие состоится 17 апреля при поддержке нацпроекта «Кадры».
В регионе будет работать несколько крупных площадок, где вакансии представят 150 работодателей, включая компании «Сибагро», «СХК», «НПФ “Микран”, “Газпром трансгаз Томск” и другие. Карьерные и кадровые консультанты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. Кроме того, пройдут мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и построением карьеры. Среди них — мастер-классы по составлению резюме и подготовке к собеседованию, выездные родительские собрания, тренинги для школьников и студентов.
Отметим, традиционно Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в стране в два этапа: весной состоится региональный этап, а летом ― федеральный.
«В 2025 году в Томской области в обоих этапах ярмарки приняли участие больше 300 работодателей. Мероприятия проходили на 22 площадках области и привлекли 6 тысяч посетителей. По итогам двух этапов ярмарки работу нашли около 700 соискателей. В текущем году, опираясь на поданные заявки, мы ожидаем участие не менее 150 компаний по всей Томской области», ― рассказала начальник регионального департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.