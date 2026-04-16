Самозанятые нижегородцы смогут оформлять больничный

Нижегородцам, являющимся самозанятыми, а также родителям в декрете будут выдавать больничные. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
Соответствующие изменения в порядок выдачи листов нетрудоспособности утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации.
По словам Никонова, родитель имеет право на пособие по временной нетрудоспособности в случае совмещения декретного отпуска с подработкой в другой организации.
«Также больничный могут получить самозанятые нижегородцы -физические лица со специальным налоговым режимом “Налог на профессиональный доход”. Для этого самозанятый шесть месяцев должен платить взносы. Нетрудоспособность придётся подтвердить больничным листом, от взносов в этот период человека освободят, а стаж страхования не прервётся», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут закрыть больничный через MAX.