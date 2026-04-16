Самозанятые нижегородцы смогут оформлять больничный

«Также больничный могут получить самозанятые нижегородцы -физические лица со специальным налоговым режимом “Налог на профессиональный доход”. Для этого самозанятый шесть месяцев должен платить взносы. Нетрудоспособность придётся подтвердить больничным листом, от взносов в этот период человека освободят, а стаж страхования не прервётся», — говорится в сообщении.