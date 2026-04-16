Глава Башкирии потребовал от всех служб усилить безопасность в майские праздники

В Уфе прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Башкирии под руководством главы республики Радия Хабирова. На нём обсудили безопасность людей в майские праздничные дни. Хабиров заявил, что все службы должны работать слаженно в местах массового скопления людей, так как мероприятия традиционно посещает много жителей. Он поручил держать силы и средства в состоянии повышенной готовности для быстрого реагирования на возможные угрозы.
Также на совещании обсудили дополнительные меры защиты инфраструктурных и промышленных объектов от терактов. Хабиров отметил, что число атак с использованием беспилотников на территорию республики значительно выросло, поэтому особенно важно усилить защиту жителей и стратегических объектов.