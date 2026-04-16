Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии потребовал от всех служб усилить безопасность в майские праздники

Глава Башкирии поручил держать силы в повышенной готовности из-за роста атак БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Башкирии под руководством главы республики Радия Хабирова. На нём обсудили безопасность людей в майские праздничные дни. Хабиров заявил, что все службы должны работать слаженно в местах массового скопления людей, так как мероприятия традиционно посещает много жителей. Он поручил держать силы и средства в состоянии повышенной готовности для быстрого реагирования на возможные угрозы.

Также на совещании обсудили дополнительные меры защиты инфраструктурных и промышленных объектов от терактов. Хабиров отметил, что число атак с использованием беспилотников на территорию республики значительно выросло, поэтому особенно важно усилить защиту жителей и стратегических объектов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше