Воронежская область входит в пятерку лучших регионов РФ по догазификации

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Александр Сидякин посетили Воронежскую область с рабочим визитом.
Сначала делегация вместе с замгубернатора Дмитрием Масловым посетила храм в честь Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи в Воронеже, где приняла участие в церемонии по переводу объекта на природный газ.
Следующей точкой визита стал один из микрорайонов села Новая Усмань. Здесь в рамках догазификации к сетевому топливу был подключен частный дом. В семье растут двое детей, их отец сейчас находится в зоне СВО. Хозяйка дома Наталья рассказала, что специалисты проложили сети до границ и внутри участка, установили котел, плиту и счетчик. Для компенсации затрат на газификацию семья воспользовалась мерами региональной социальной поддержки.
«По поручению Президента РФ мы обеспечиваем приоритетную догазификацию домов льготных категорий граждан, в первую очередь — ветеранов и участников СВО. Еще одно большое направление — газификация религиозных учреждений. Данная работа будет продолжена и в Воронежской области, и в других регионах страны», — подчеркнул Сергей Густ.
Дмитрий Маслов отметил, что уровень газификации Воронежской области высокий — по этому показателю регион входит в пятерку лучших в стране:
«Программа газификации очень важна для наших жителей, она развивается, отвечает новым требованиям, применяются интересные решения по газификации объектов социальной сферы, и в целом программа направлена на то, чтобы максимально закрыть потребности муниципалитетов. Еще очень важно, что развитие газовой инфраструктуры влияет на экономику».
Затем в администрации Новоусманского района прошло совещание по вопросам газификации региона. В ходе встречи было отмечено, что 20 тысяч домовладений подключены к газовым сетям в рамках догазификации. Всего от жителей региона принято около 25 тысяч заявок, почти все они переведены в договоры, более 22,5 тысяч из них уже исполнены — сети построены до границ земельных участков заявителей.
В прошлом году в регионе завершилась реализация программы развития газоснабжения и газификации на 2021−2025 годы, по итогам которой сетевое топливо впервые получил ряд населенных пунктов в Семилукском, Аннинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Богучарском и Калачеевском районах.
«В текущем году в регионе стартовала программа газификации на очередную пятилетку, 2026−2030 годы, в которой акцент будет сделан на повышении надежности газоснабжения существующих потребителей субъекта и расширении возможностей для подключения новых. Уверен, во взаимодействии с органами власти субъекта все задачи будут выполнены», — резюмировал Сергей Густов.