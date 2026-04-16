Воронежская область входит в пятерку лучших регионов РФ по догазификации

20 тысяч домовладений подключены к газовым сетям в рамках догазификации.

Источник: АиФ Воронеж

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Александр Сидякин посетили Воронежскую область с рабочим визитом.

Сначала делегация вместе с замгубернатора Дмитрием Масловым посетила храм в честь Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи в Воронеже, где приняла участие в церемонии по переводу объекта на природный газ.

Следующей точкой визита стал один из микрорайонов села Новая Усмань. Здесь в рамках догазификации к сетевому топливу был подключен частный дом. В семье растут двое детей, их отец сейчас находится в зоне СВО. Хозяйка дома Наталья рассказала, что специалисты проложили сети до границ и внутри участка, установили котел, плиту и счетчик. Для компенсации затрат на газификацию семья воспользовалась мерами региональной социальной поддержки.

«По поручению Президента РФ мы обеспечиваем приоритетную догазификацию домов льготных категорий граждан, в первую очередь — ветеранов и участников СВО. Еще одно большое направление — газификация религиозных учреждений. Данная работа будет продолжена и в Воронежской области, и в других регионах страны», — подчеркнул Сергей Густ.

Дмитрий Маслов отметил, что уровень газификации Воронежской области высокий — по этому показателю регион входит в пятерку лучших в стране:

«Программа газификации очень важна для наших жителей, она развивается, отвечает новым требованиям, применяются интересные решения по газификации объектов социальной сферы, и в целом программа направлена на то, чтобы максимально закрыть потребности муниципалитетов. Еще очень важно, что развитие газовой инфраструктуры влияет на экономику».

Затем в администрации Новоусманского района прошло совещание по вопросам газификации региона. В ходе встречи было отмечено, что 20 тысяч домовладений подключены к газовым сетям в рамках догазификации. Всего от жителей региона принято около 25 тысяч заявок, почти все они переведены в договоры, более 22,5 тысяч из них уже исполнены — сети построены до границ земельных участков заявителей.

В прошлом году в регионе завершилась реализация программы развития газоснабжения и газификации на 2021−2025 годы, по итогам которой сетевое топливо впервые получил ряд населенных пунктов в Семилукском, Аннинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Богучарском и Калачеевском районах.

«В текущем году в регионе стартовала программа газификации на очередную пятилетку, 2026−2030 годы, в которой акцент будет сделан на повышении надежности газоснабжения существующих потребителей субъекта и расширении возможностей для подключения новых. Уверен, во взаимодействии с органами власти субъекта все задачи будут выполнены», — резюмировал Сергей Густов.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше