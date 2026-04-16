Омским выпускникам напомнили главные правила ЕГЭ

На ЕГЭ действует жесткий запрет на калькуляторы, телефоны, шпаргалки и любые записи. Разговаривать с другими участниками испытаний тоже категорически нельзя. Все задания выпускник решает сам. Личные вещи сдаются до входа в аудиторию. На парте во время экзамена оставляют только паспорт, черную ручку, бланки. С собой берут также воду, лекарства и перекус. Можно принести и дополнительные разрешенные материалы по некоторым предметам.