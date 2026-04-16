Омским выпускникам напомнили главные правила ЕГЭ

16 апреля департамент образования омской администрации опубликовал со ссылкой на Рособрнадзор памятку выпускникам. В ней перечислены главные правила сдачи Единого государственного экзамена в 2026 году.
На ЕГЭ действует жесткий запрет на калькуляторы, телефоны, шпаргалки и любые записи. Разговаривать с другими участниками испытаний тоже категорически нельзя. Все задания выпускник решает сам. Личные вещи сдаются до входа в аудиторию. На парте во время экзамена оставляют только паспорт, черную ручку, бланки. С собой берут также воду, лекарства и перекус. Можно принести и дополнительные разрешенные материалы по некоторым предметам.
«При выходе из аудитории черновики и КИМы оставлять на столе! Выносить или фотографировать — запрещено. За списывание или нарушение правил — удаление с экзамена без права пересдачи в этом году», — уточнили в департаменте.
Если выпускник получит «неуд» по математике или русскому языку, разрешат переписать задания в резервные дни.