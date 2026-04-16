Нижний Новгород готовится к фестивалю INTERVALS

Необычную конструкцию установили сегодня, 16 апреля, на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Рядом с театром драмы появился огромный кинокуб с настроечной таблицей. Как выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru, этот объект — часть подготовки к фестивалю INTERVALS.
Куб — это не просто инсталляция или рекламная конструкция, пояснили организаторы. Совсем скоро на его гранях появится информация о событиях грядущего фестиваля современного искусства.
«Мы специально устанавливаем его заранее, чтобы нижегородцы и гости города заранее изучили, какие локации будут задействованы на фестивале, и выработали стратегию поселения их всех», — рассказали организаторы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2026 пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля.