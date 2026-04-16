Какие фестивали ждут туристов в апреле и мае

Не просто рассматривать достопримечательности или гулять у моря, а путешествовать от гастрофестиваля к шоу, от выставки к концертной площадке, нанизывая бусины ярких впечатлений на нить отпуска или праздничных выходных — такой отдых становится все более популярным. Особенно актуально это весной, когда отдохнуть уже хочется, а высокий сезон еще не начался. Корреспонденты «РГ» узнали, куда можно поехать в апреле и мае, чтобы попасть на самые яркие события.
Из Марокко за воблой.
Несмотря на действующий запрет на вылов воблы, традиция проведения азартной рыбалки в Астрахани сохраняется. Как и главный ее принцип — «поймал — отпусти».
Можно смело говорить, что событийный туризм в Астрахани развивается уже почти 30 лет. Именно здесь с 1997 года ежегодно в апреле проводится знаменитый рыбацкий фестиваль «Вобла». Несмотря на действующий тотальный запрет на вылов этой рыбы, связанный с резким падением ее популяции, сохраняется традиция проведения азартной рыбалки для всех желающих под тем же названием. Как и главный ее принцип — «поймал — отпусти».
В этом году событие развернется на Петровской набережной 18 апреля. В этот же день там заложат камень в основание будущего памятника рыболову-любителю. Как рассказали «РГ» организаторы фестиваля, его участниками станут 600 человек, из которых сформированы 125 взрослых и 75 детских команд. Победители получат ценные призы: лодки с мотором, подводные видеокамеры, суперсовременные спиннинги и другую рыбацкую атрибутику. В зачет примут всю пойманную рыбу, вне зависимости от ее вида и размера. Главное, показать улов наблюдателю и, убедившись, что он его зафиксировал, немедленно выпустить обратно в Волгу.
— Число желающих забросить удочку на набережной Волги в дни фестиваля растет с каждым годом. В 2020 году мы впервые ввели дополнительные туры, чтобы принять еще больше участников. А в этом году поняли, что число этапов надо увеличивать, ведь спрос превышает предложение, — говорит создатель и организатор астраханского фестиваля Игорь Беляков. — Сейчас мне звонят со всей России и просят билетик, но у нас их просто нет. Набережная может вместить ограниченное число рыбаков, а для каждого нужно заранее подготовить одежду и сувениры с символикой мероприятия.
Ждут гостей из Москвы, Саратова, Самары, Калуги, Тулы, Волгограда, Ставрополя и Кубани, Калмыкии и Чечни. Из года в год приезжают и туристы из соседнего Казахстана.
— А в этом году за титул лучшего рыбака поборются еще и граждане Туниса и Марокко. Даже Иранский торговый дом, расположенный в Астрахани, выставил свою команду рыболовов, — рассказал Игорь Беляков. — Кстати, первый почетный заброс сделают 16 команд национально-культурных обществ региона. Так мы отметим, объявленный в стране, Год единства народов России.
По его словам, за 29 лет проведения фестиваля «Вобла» его самые «дальние» участники приезжали закинуть удочку на набережной Волги из Владивостока, Ухты (Республика Коми), Мурманска и Республики Конго. Однажды победителем состязания стал представитель Ирана.
— Впервые 18 апреля лучшие из лучших получат не только ценные призы, но и статуэтку ловца воблы. Приблизительно так и будет выглядеть памятник, который установят в честь будущего 30-летнего юбилея фестиваля в 2027 году, — пояснил Беляков. — Для юных участников астраханские актеры приготовят музыкальную викторину на знание правил любительского рыболовства. А еще они покажут постановку «Сказки о рыбаке и рыбке». Кстати, это первый пример рыбалки по принципу «поймал — отпусти».
В духе Японии.
Увидеть цветущую сакуру можно не только в Японии, но и в Крыму. Фото: Сергей Винник/РГ.
В фестивальном календаре Крыма событий достаточно много. Здесь даже создали специальную карту цветущих садов и полян, подсказывающую туристам, что, где и в какие сроки можно наблюдать в самом пышном наряде природы. Заодно к карте привязаны локации ближайших отелей, ресторанов, заправок и прочего сопутствующего сервиса.
Весеннее шоу открывает «парад тюльпанов» в Никитском ботаническом саду. Только в одном месте и только раз в году можно застать это зрелище: 110 тысяч цветов 113 сортов на сравнительно небольшой площадке. В этом году он открыт до 20 апреля — туристы еще могут успеть попасть на выставку.
— Она особенно понравится ценителям классической формы, поскольку именно бокаловидный силуэт и отличает тюльпаны класса «Триумф», — рассказал директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь. — Это король формы, недаром тюльпаны этого класса самые многочисленные — около четверти всех имеющихся сортов в мире!
А в поселке Партенит у подножия Медведь-горы еще 11 апреля открылся фестиваль цветущей сакуры «Ханами». Десятки утопающих в розовой пене деревьев переносят посетителей в Японию. В выходные — 18 и 19, 25 и 26 апреля — посетителей для полноты ощущений будут встречать девушки в традиционных японских кимоно, угощать чаем и фотографироваться с туристами в цветущем саду. Экскурсии проходят каждый час с 11:00 до 16:00.
Найти все цветущие сады крымчане и гости полуострова могут на онлайн-карте. Фото: Сергей Винник/РГ.
А в японском саду курорта «Мрия» в поселке Оползневое 18 апреля можно не только созерцать сакуру сортов Канзан и Сомей Ешино, но и приобщиться к культуре самураев: боевым искусствам кендо, иайдо, дзедо, араси-нагината, кендзюцу, увидеть спектакли уличного театра «Японские легенды» и «Ходячий замок», концерт традиционной японской музыки на классических японских инструментах, барабанное, световое и огненное шоу.
Сразу вслед за сакурой в Крыму зацветает лиловая глициния — зрелище не менее благоуханное, но еще и бесплатное, потому что глициния растет повсюду и любоваться ею можно, просто сидя на скамейке. В Ялте пик цветения придется как раз на большие праздники.
Весь апрель на курорте «Мрия» также проходят Дни российского виноделия. Можно подняться на винную башню и увидеть южный берег полуострова с высоты 54 метров, а потом опуститься на 26 метров под землю, где туристам расскажут, что такое гравитационная винодельня и чем она отличается от традиционной. И, разумеется, попробовать лучшие отечественные вина.
Поклонникам гастротуризма наверняка придется по вкусу и фестиваль «О, да! Еда!». В этом году он пройдет 5 и 6 мая в Балаклаве на территории шампанерии и будет посвящен крымской кухне. Это целая улица ресторанов, гастрономический театр и грандиозное шоу под открытым небом. «Это не только про еду, но и про атмосферу. На большой музыкальной сцене в течение двух дней будут выступать российские музыканты и диджеи», — завлекают организаторы.
Стоит оставить в своем расписании время и для авторалли «Нахимов-2026». Пройдет оно с 1 по 6 мая в нескольких локациях, а участвуют десятки классических автомобилей отечественного и зарубежного производства. Это не просто выставка ретро-машин, а именно гонки по сложной трассе протяженностью 1350 километров.
А на другом конце полуострова в это время кино шагнет с экрана в зал. На территории арт-кластера «Таврида» под Судаком 1−3 мая состоится фестиваль «Киномаевка». Будет много показов, встреч с актерами и режиссерами. А 2 мая здесь откроют скульптуру, посвященную главному персонажу двух «Братов» — Даниле Багрову.
Рыбные «семечки».
Гвоздь кулинарной программы — корюшка. Ее жарят в огромных воках и подают в бумажных кульках, как семечки.
Под Калининградом в конце апреля стартует фестиваль рыбы и морепродуктов. Гастрономический праздник «Фиштиваль» пройдет с 30 апреля по 3 мая в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря. Он балует гостей и жителей региона далеко не первый год, объединяя не только местные кулинарные сообщества, но и поваров из других регионов страны. На одной площадке встретятся шефы известных ресторанов и любители, которые просто любят готовить и бережно хранят семейные рецепты.
В центре внимания, конечно, все блюда из рыбы и морепродуктов, а также местные специалитеты. Гвоздем кулинарной программы станет корюшка. Ее жарят в огромных воках и часто подают прямо в бумажных кульках, как семечки. Не обойдется и без визитной карточки Калининградской области — салаки. Рыбу приготовят на открытом огне и подадут с соусом тартар.
А еще фестиваль этого года удивит гостями: в регион приедут кулинары из Мурманска, Ижевска, Калуги, Нижнего Новгорода и Владивостока. С собой они привезут вкусные специалитеты: арктическую уху, ломоть с лососем, калужский брискет, устрицы, морские гребешки, трепанг и многое другое.
Гастрономические путешествия нужно упаковывать в привлекательный туристический продукт.
Подобные фестивали привлекают в регион все больше путешественников. Если верить данным исследования туроператоров, каждый пятый россиянин едет в Калининградскую область за гастрономическими впечатлениями.
— Мы действительно видим повышенный спрос на гастрономические путешествия, однако их нужно упаковывать в хороший и привлекательный туристический продукт. Обычный поход в ресторан национальной кухни больше не завлекает гостей. Им нужен уникальный опыт, яркие эмоции, приправленные вкусной едой. Поэтому все большую популярность приобретают выезды на природу с выносным баром, готовкой на открытом огне и масштабные гастрономические фестивали, — рассказала представитель турфирмы Ольга Себелева.
С этим мнением согласны рестораторы самого западного региона страны. Как отметил шеф-повар Вячеслав Вьюник, для успешного развития гастрономического бренда крайне важно, чтобы гости наедались не только физически, но и духовно: «Каждое блюдо имеет свою уникальную историю с привязкой к месту, событию или личности. Нам было крайне важно ее рассказать. Так, например, появился проект “История в тарелке”, когда мы готовим по аутентичным рецептам, адаптированным под современные реалии, рассказываем об их происхождении».
Историк региональной гастрономии Светлана Колбанева добавила: как только гостей погружают в прошлую эпоху, они начинают совершенно иначе воспринимать еду. Поэтому условное сочетание музея и гастробара может стать ярким трендом современности. Тем более что в российском эксклаве уже есть успешные примеры реализации данной концепции.
Даже классическую строганину из пеламиды, которую стремится попробовать каждый путешественник, теперь стараются подавать с помпой и обязательным рассказом об истории создания этой закуски. Многие туристы искренне удивляются, когда узнают, что эта рыба не водится в акватории Балтийского моря. В замороженном виде ее привозили домой местные моряки, которые отправлялись на промысел в Атлантику. Во время рейса замороженную пеламиду строгали ножом на тонкие слайсы, посыпали солью и перцем и ели с хлебом. Она настолько прижилась в российском эксклаве, что буквально стала его визитной карточкой.
Именно такие примеры легли в основу современной балтийской кухни. Она представляет собой живую историю Калининградской области, рассказанную через локальные продукты и сезонные блюда. А сегодня «Балтийская кухня» — официальный бренд. Если ресторан размещает его логотип у себя на дверях, значит он соответствует установленным критериям.
Ниндзя отдыхают.
Донской край 2 мая приглашает гостей в знаменитую станицу Вешенскую — родину писателя Михаила Шолохова. Здесь состоится традиционный праздник «Конь казаку всего дороже». Проходит он на территории музея-заповедника, на конюшне которого содержатся прекрасные породистые животные.
В жизни казаков конь всегда занимал особое место: он был и помощником в быту, и неотъемлемой частью военной жизни, и верным другом. Поэтому герои этого праздника — казак и его конь.
Станичный фестиваль еще называют Вешенскими шермициями. Если вы не знаете, что такое шермиции, то вас ждет сюрприз. Японские ниндзя скромно стоят в сторонке, когда казаки показывают свои традиционные боевые приемы. Кульминация праздника — джигитовка. Перед зрительской трибуной казаки скачут, стоя на двух лошадях одновременно, на полном скаку делают стойку вниз головой, спрыгивают и тут же запрыгивают в седло, выполняют сложнейшие акробатические элементы и демонстрируют владение шашкой и нагайкой. Конная группа представит зрелищные трюки — прыжки через препятствия, управление несколькими лошадьми и конное дефиле. Изрядное мастерство показывают не только мужчины, но и девушки.
Огромное впечатление производит казачья лава. Это особый вид рассыпного строя, который использовался для атаки. Желающие могут укрыться за специальным плетнем на пути несущихся всадников и испытать, каково это — оказаться в центре «боя».
Соревнования на шермициях проходят по таким видам казачьих боевых искусств, как метание копья и ножа, стрельба из лука, пулевая стрельба, рубка лозы и подвижной мишени. Поучаствовать может каждый. Шансов победить настоящего казака немного, но попытка не пытка.
Кто-то захочет научиться гончарному делу, умению вязать узлы по-казачьи и плести корзины. Особое удовольствие получат те, кто отведает блюда полевой кухни. Наваристая уха по старинному местному рецепту никого не оставит равнодушным. А после такого угощения грех не пуститься в пляс вместе с казаками и не затянуть вместе с ними песню.
Степные деликатесы.
В нестандартном формате пройдет в этом году традиционный гастрофестиваль «Вкусы Оренбуржья». Почетное место на праздничных столах отдадут блюдам степной кухни и локальным продуктам. Кроме того, в дни фестиваля подведут итоги конкурса региональной гастрономии.
Главное событие года для производителей продуктов питания, гастроиндустрии и просто любителей вкусно поесть состоится 30 — 31 мая в Оренбурге на площади Ленина и станет финалом Недели предпринимательства. В прошлом сезоне фестиваль посетили более 100 тысяч человек. Гостям представили более 150 блюд — в том числе и национальных.
Как рассказали в оргкомитете, на сей раз у полюбившегося оренбуржцам и гостям региона фестиваля новая концепция — «Степной гурман». Здесь решили найти ответ на вопрос о главном кулинарном бренде области. Чем славится кухня степного края? Конечно, знаменитые соль-илецкие арбузы, золотые подсолнухи — гордость оренбургских полей — и душистое масло, орские пирожки, макаронные изделия из пшеницы твердых сортов, не уступающие элитным итальянским маркам… Но это лишь малая часть гастрономической истории Оренбуржья. Для того чтобы представить все богатство вкусов местной кухни в полной мере, в марте на площадке Академии сервиса дали старт конкурсу региональной гастрономии. До 30 апреля участники разработают и представят свои кулинарные шедевры, объединив традиции, современность и авторскую подачу.
— Сегодня гастрономия — важная часть туристического впечатления, — отметила первый замминистра экономического развития Оренбургской области Елена Здорова. — Люди все чаще выбирают направления, где можно познакомиться с уникальной кухней региона. Наша задача — чтобы туристы приезжали в область не только на фестиваль «Вкусы Оренбуржья», а могли в любое время попробовать локальную кухню в ресторанах и кафе региона.
Так, источником вдохновения для команды Евгения Сыропятова — бренд-шефа одного из местных ресторанов — стали архивные источники. За образец взяли меню дореволюционного отеля «Европейский», который был открыт в 1876 году купцом Ладыгиным в историческом центре Оренбурга. Здесь останавливались путешественники из разных стран, а сохранившиеся документы позволили восстановить гастрономические традиции того времени.
Команда представила на конкурс паштет из дичи с гелем из соленого арбуза, горячее блюдо с использованием подсолнечного масла и десерт с жареными семечками. Продегустировать эти и другие кулинарные находки конкурсантов можно будет на гастрофестивале. Лучшие блюда займут почетные места в меню оренбургских ресторанов.