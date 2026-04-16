В Минске платформы автовокзала «Центральный» затопило из-за повреждения трубы. Подробности инцидента приводит телеграм-канал администрации Октябрьского района столицы.
Организация, которая обслуживает торговый центр Galileo, расположенный рядом с автовокзалом, проводила плановые испытания, а также прочистку ливневой канализации паркинга. Коммуникации в том числе проходят и над платформами автовокзала.
«Повреждение трубы возникло из-за высокого давления», — заметили в администрации.
Течь была устранена, на платформах провели уборку.
Тем временем белорусские врачи впервые удалили опухоль новым способом.
Ранее мы писали, что Беларусь вернула семь подлинников культурных ценностей, утраченных в годы Великой Отечественной войны.
Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов может выбирать удобное время для отпуска.