В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Комиссией по безопасности дорожного движения и рабочей группой по транспорту рассмотрен вопрос сокращения остановочного пункта, находящегося на Центральном рынке в Симферополе перед поворотом с ул. Козлова на проспект Кирова. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

Источник: РИА "Новости"

«Мы провели социальный опрос в информационных источниках, и для большого количества людей этот вопрос является критичным, то есть, будет переживаться с трудом», — отметил он.

Гость эфира пояснил, что данная остановка подлежит отмене, так как несмотря на наличие подземного перехода от рынка «Светофор» к Центральному рынку, граждане, а особенно возрастное поколение, игнорируют его наличие, и переходят пешком несколько дорожных полос движения, чтобы добраться до остановки Центрального рынка.

«Второй год подряд там происходят смертельные дорожно-транспортные происшествия. Мерой по исключению данного риска как раз-таки и является вопрос отмены данной остановки», — объяснил Георгий Сухацкий.

При этом, добавил гость студии, по улице Кирова, буквально через 70 метров находится следующий остановочный пункт — сразу за кольцом, уже на выделенной полосе.

«И на улице Маяковского, при съезде в сторону улицы Маяковского существует остановочный пункт, переулок Пионерский, находящийся в шаговой доступности. К данным остановочным пунктам, и к одному и к другому, есть подземные пешеходные пути», — заключил он.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше