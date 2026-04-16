В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке

«Мы провели социальный опрос в информационных источниках, и для большого количества людей этот вопрос является критичным, то есть, будет переживаться с трудом», — отметил он.
Гость эфира пояснил, что данная остановка подлежит отмене, так как несмотря на наличие подземного перехода от рынка «Светофор» к Центральному рынку, граждане, а особенно возрастное поколение, игнорируют его наличие, и переходят пешком несколько дорожных полос движения, чтобы добраться до остановки Центрального рынка.
«Второй год подряд там происходят смертельные дорожно-транспортные происшествия. Мерой по исключению данного риска как раз-таки и является вопрос отмены данной остановки», — объяснил Георгий Сухацкий.
При этом, добавил гость студии, по улице Кирова, буквально через 70 метров находится следующий остановочный пункт — сразу за кольцом, уже на выделенной полосе.
«И на улице Маяковского, при съезде в сторону улицы Маяковского существует остановочный пункт, переулок Пионерский, находящийся в шаговой доступности. К данным остановочным пунктам, и к одному и к другому, есть подземные пешеходные пути», — заключил он.