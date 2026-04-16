Более 100 бутылок подпольного алкоголя изъяли в Канавинском районе

Партию без документов обнаружили в одном из кафе.

Источник: Комсомольская правда

Более 100 бутылок подпольного алкоголя изъяли в одном из кафе в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Рейд провели сотрудники регионального Минпрома, итогом стало несколько административных протоколов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов пояснил, что внеплановые проверки проводятся на постоянной основе. Основания — обращения граждан и данные системы межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования, которую Минпром разработал первым в стране.

Когда систему запускали в 2019 году, в ней насчитывалось около 480 проблемных точек. Сегодня их практически не осталось, но появляются новые нарушители. По итогам 2025 года с рынка ушёл 81 объект: 18 закрылись, 17 сменили профиль, 6 оформили лицензию, остальные прекратили незаконную продажу. В 2026 году закрыто уже семь организаций, ещё один объект перепрофилирован. Например, на месте бара в Автозаводском районе, который более двух лет торговал без лицензии, скоро откроется цветочный магазин.

С начала года специалисты провели семь проверок. У некоторых компаний отсутствовали лицензии и сопроводительные документы на алкоголь. Составлено 34 протокола, из незаконного оборота изъято более 250 единиц алкогольной продукции.

Жители могут сообщать о подозрительных точках в Минпром. Заявление должно быть авторизовано — с паспортными данными заявителя. Подробности и горячая линия: 8 (831) 435−16−18.