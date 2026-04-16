Простое упражнение для здоровья глаз — можно делать даже на работе

Наши глаза работают на износ — большинство людей проводят время на работе за компьютерами, а в свободное время — за телефонами. На улице при дневном свете мы бываем крайне мало, а вдаль почти никогда не смотрим.
Как снизить нагрузку на зрение без сложных и дорогих тренажеров, подсказывает врач Елена Парецкая, основываясь на рекомендациях своих коллег офтальмологов.
Вот пошаговая инструкция:
расположить карандаш в вытянутой руке примерно в 35 см от носа, сконцентрировавшись на его кончике;
очень медленно приближать предмет к переносице, не отрывая взгляда, пока изображение ни начнет раздваиваться;
как только это произошло, быстро перевести взгляд на самый дальний объект за окном, дать глазам на пару секунд расслабиться;
медленно вернуть карандаш в исходное положение.
Таких подходов в день нужно делать до 30, начиная с трех-пяти.
Ранееврач Анна Кореневич назвала пять ошибок при измерении давления.