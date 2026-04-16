Менделеевская олимпиада по химии объединила участников из 35 стран

Церемония награждения победителей состоится 22 апреля.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал площадкой открытия 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Россию представит команда из 15 школьников, сообщается на сайте правительства РФ. Олимпиада проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий и соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

«В этом году одна из самых авторитетных предметных олимпиад в мире объединила участников из 35 стран. Она является трамплином для юных талантов и вовлекает в непростую, но такую интересную науку — химию», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он поблагодарил за поддержку наставников и учителей, пожелал удачи участникам, а также рассказал о существующих научно-образовательных перспективах в области химии.

«Сегодня правительство России создает широкие возможности для ученых и исследователей. В нашей стране в рамках национального проекта “Молодёжь и дети” работает 971 молодежная лаборатория. Почти каждая 10-я — в химической области. При поддержке Российского научного фонда реализуется более 700 исследовательских проектов в сфере химии и наук о материалах. И порядка 70 из них — в Московском государственном университете», — добавил Чернышенко.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий сообщил, что за последние 25 лет Международная Менделеевская олимпиада существенно расширила охват и влияние в мире. Число стран-участниц выросло за это время почти в четыре раза. Он напомнил, что победители и призеры олимпиады могут поступить без экзаменов в ведущие российские вузы. Также приветствие организаторам, участникам и гостям олимпиады направил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Проведение олимпиады в Москве — это не только признание высокого уровня российского образования, но и возможность для открытого обмена идеями, опытом и научным вдохновением. Наука не знает границ, а стремление к знаниям и открытиям является универсальной ценностью, объединяющей людей вне зависимости от языка, культуры и географии», — отметил Кравцов.

Олимпиада включает два теоретических и пятичасовой экспериментальный тур. Они проводятся на русском и английском языках. Задачи первого теоретического тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов, во втором теоретическом предлагаются задачи более высокого уровня. Экспериментальный тур подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике. Церемония награждения победителей состоится 22 апреля.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

