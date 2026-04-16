Волгоградец заплатит штраф за репост публикации иноагента без пометки

Житель Волгоградской области Андрей П. попал в неприятности из-за материалов иностранного агента. Мужчина распространил в интернете публикации сетевого издания, которое в 2024 году признали иноагентом, но при этом забыл указать соответствующую пометку. Это нарушение закона, за которым внимательно следят контролирующие органы, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на решение суда.
Андрею П. вынесли предупреждение, предписав исправить нарушение. Однако мужчина так и не устранил недочет в установленный срок и не объяснил, почему не смог это сделать. В итоге на него составили административный протокол.
Как выяснилось в суде, это не первый подобный случай для Андрея П. Ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Все доказательства вины, собранные по делу, подтвердили, что житель Иловлинского района осознанно или по невнимательности снова нарушил закон.
Суд признал Андрея П. виновным. В качестве наказания ему назначили административный штраф в размере 35 000 рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.