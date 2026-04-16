В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать чистоту на кухне

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю напомнили о ключевых правилах поддержания гигиены на кухне.
Специалисты ведомства акцентируют внимание на необходимости тщательного мытья рук с мылом перед началом готовки и после контакта с сырыми продуктами, такими как мясо, рыба или яйца. Именно руки зачастую становятся переносчиками опасных бактерий, например, сальмонеллы.
Особое внимание нужно уделять чистоте кухонных поверхностей: разделочных досок, ножей и столешниц. Регулярная обработка дезинфицирующими средствами необходима, поскольку на влажных поверхностях микробы размножаются с высокой скоростью.
Роспотребнадзор также призывает строго соблюдать правило раздельного хранения сырых и готовых продуктов. Сырое мясо и рыба должны находиться в закрытых контейнерах, вдали от готовых блюд, чтобы исключить перекрестное заражение.
Не менее важна тщательная промывка овощей и фруктов под проточной водой. Фрукты и ягоды с тонкой кожицей рекомендуется ненадолго замачивать в содовом растворе для удаления химикатов, пыли и бактерий.
Ведомство настоятельно советует проводить еженедельную ревизию холодильника, выбрасывать просроченные продукты и протирать полки раствором воды с уксусом или лимоном. Поддержание оптимальной температуры около +4 °C в холодильнике предотвращает рост плесени и размножение микробов.