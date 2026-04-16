Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать чистоту на кухне

Правила нужно соблюдать, чтобы не заболеть.

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю напомнили о ключевых правилах поддержания гигиены на кухне.

Специалисты ведомства акцентируют внимание на необходимости тщательного мытья рук с мылом перед началом готовки и после контакта с сырыми продуктами, такими как мясо, рыба или яйца. Именно руки зачастую становятся переносчиками опасных бактерий, например, сальмонеллы.

Особое внимание нужно уделять чистоте кухонных поверхностей: разделочных досок, ножей и столешниц. Регулярная обработка дезинфицирующими средствами необходима, поскольку на влажных поверхностях микробы размножаются с высокой скоростью.

Роспотребнадзор также призывает строго соблюдать правило раздельного хранения сырых и готовых продуктов. Сырое мясо и рыба должны находиться в закрытых контейнерах, вдали от готовых блюд, чтобы исключить перекрестное заражение.

Не менее важна тщательная промывка овощей и фруктов под проточной водой. Фрукты и ягоды с тонкой кожицей рекомендуется ненадолго замачивать в содовом растворе для удаления химикатов, пыли и бактерий.

Ведомство настоятельно советует проводить еженедельную ревизию холодильника, выбрасывать просроченные продукты и протирать полки раствором воды с уксусом или лимоном. Поддержание оптимальной температуры около +4 °C в холодильнике предотвращает рост плесени и размножение микробов.