Как отдыхаем на День России, 12 июня 2026 года?

12 июня страна отмечает главный государственный праздник — День России. По закону эта дата считается официальным выходным. В 2026-м торжество выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут три дня отдыха подряд.
Как отдыхаем в честь Дня России?
Россиян ждет длинный уикенд:
- 12 июня (пятница),
- 13 июня (суббота),
- 14 июня (воскресенье).
Праздничной неделе предшествует укороченная рабочая неделя — с понедельника по четверг (8−11 июня).
Будет ли 11 июня сокращенным рабочим днем?
Да, это обязательное правило. Статья 95 Трудового кодекса РФ прямо предписывает: длительность смены в предпраздничный день уменьшается ровно на один час. Следовательно, четверг, 11 июня 2026 года закончится на 60 минут раньше обычного.
Когда стали отмечать День России?
Точкой отсчета считается 12 июня 1990 года. В этот день I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Документ закрепил верховенство российских законов над союзными, равноправие партий и граждан, разделение властей и расширение прав регионов. Из 929 депутатов документ поддержали 907, против выступили 13, воздержались 9. Декларацию подписал Борис Ельцин, который год спустя стал президентом РСФСР.
Сам праздник появился позже. 11 июня 1992-го Верховный Совет объявил 12 июня нерабочим днем, а 25 сентября того же года поправки внесли в Кодекс законов о труде. Указом президента от 2 июня 1994 года дату назвали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете. В обиходе его часто именовали Днем независимости, хотя официально такого термина не существовало. В 1998 году Ельцин в телеобращении предложил название «День России», но законодательно его закрепили только 1 февраля 2002 года — с введением нового Трудового кодекса.
Впервые торжественно отметили праздник 12 июня 1995-го в Кремле вручением Государственных премий. С 2001 года к нему добавились салюты в Москве и по всей стране. С 2003 года главные гулянья переместились на Красную площадь с воздушным шоу пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». В 2007 году «Молодая гвардия» раздала более миллиона триколор-ленточек. В 2009-м на Останкинской башне вместо советского флага подняли российский. В 2014-м День России впервые отпраздновали в Крыму и Севастополе. А в 2020 году из-за пандемии часть мероприятий ушла в онлайн, но на Поклонной горе президент Владимир Путин лично участвовал в церемонии подъема флага.