Как отдыхаем на День России, 12 июня 2026 года?

Впервые торжественно отметили праздник 12 июня 1995-го в Кремле вручением Государственных премий. С 2001 года к нему добавились салюты в Москве и по всей стране. С 2003 года главные гулянья переместились на Красную площадь с воздушным шоу пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». В 2007 году «Молодая гвардия» раздала более миллиона триколор-ленточек. В 2009-м на Останкинской башне вместо советского флага подняли российский. В 2014-м День России впервые отпраздновали в Крыму и Севастополе. А в 2020 году из-за пандемии часть мероприятий ушла в онлайн, но на Поклонной горе президент Владимир Путин лично участвовал в церемонии подъема флага.