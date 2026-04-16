Ремонт детсада «Василек» в Абакане завершат осенью

Капитальный ремонт детского сада «Василек» в Абакане Республики Хакасии планируют завершить в ноябре, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Работы ведутся по национальному проекту «Семья».
Специалисты подрядной организации уже завершают демонтажные работы и подготавливают стены под последующее оштукатуривание. После этого на объект выйдет бригада отделочников, чтобы приступить к чистовым работам. Как отметили в администрации Абакана, срок исполнения контракта с подрядчиком запланирован на 17 ноября этого года.
«На сегодня с главным архитектором города Абакана мы согласовали цвет фасада, он будет в желтом и зеленом тонах. Стены помещений групп будут окрашены в нежные, приятные оттенки: персиковый, бледно-желтый, светло-зеленый. На полах в группах будет уложен износостойкий линолеум, а в санузлах, коридорах и пищеблоке на полу будет керамогранит», — рассказала заведующая детсадом Елена Байер.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.