Гуманитарная помощь из Волгоградской области доставлена в Дагестан

Из Волгоградской области в Дагестан привезли более 300 тонн гуманитарного груза для помощи жителям и скорейшего восстановления населенных пунктов, пострадавших от стихии, сообщает пресс-служба администрации Нижневолжского региона.
Уже началась разгрузка. Колонну из 14 фур сопровождали представители общественности и казачества.
В состав гуманитарного груза вошли товары первой необходимости, строительные материалы, продукты питания, вода, бытовая химия, бытовые приборы и оборудование, электрооборудование, электрогенераторы, средства обеспечения безопасности, а также одеяла, постельные принадлежности и другие востребованные вещи.
«Мы видим, что, только объединив усилия, можно оказать необходимую помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Надеемся, что протянутая Дагестану рука помощи будет своевременной и действительно необходимой», — сказала руководитель волгоградского исполкома общественного движения «Народный фронт за Россию» Ирина Шарипова.
«Эта помощь сейчас очень востребована, она будет доставлена во все населенные пункты, где будет распределена между нуждающимися», — отметил заместитель председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов.