Контроль за мостами и набережными усилили в Петербурге перед летним сезоном. Перед праздниками и началом сезона в Северной столице проводятся дополнительные мероприятия по контролю за состоянием мостов и набережных. Специалисты работают на 35 объектах. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. За содержание мостов отвечает «Мостотрест».