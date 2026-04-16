Контроль за мостами и набережными усилили в Петербурге перед летним сезоном

В Петербурге ожидается большой поток туристов на майские праздники.

Источник: Комсомольская правда

Контроль за мостами и набережными усилили в Петербурге перед летним сезоном. Перед праздниками и началом сезона в Северной столице проводятся дополнительные мероприятия по контролю за состоянием мостов и набережных. Специалисты работают на 35 объектах. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. За содержание мостов отвечает «Мостотрест».

Начальник ГАТИ Алексей Геращенко совместно с представителями Адмиралтейского района и «Мостотреста» провели осмотр объектов и зон проведения работ.

— Особое внимание при осмотре уделялось состоянию ограждений — их очищают от ржавчины и окрашивают. Кроме того, проверяется содержание причалов — арендаторов обязывают регулярно убирать мусор, — рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Напомним, ранее стало известно, что Петербург ожидает до 1 миллиона туристов на майские праздники.