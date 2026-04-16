В 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска благоустроят общественную территорию

Благоустройство территории на проспекте Мира в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска начнется в этом году, сообщили в департаменте информационной политики городской администрации. Объект стал победителем рейтингового голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году.
На территории сделают тротуары, установят скамейки, урны и камеры видеонаблюдения. Также проектом предусмотрена детская площадка для разных возрастных групп с резиновым покрытием, игровым комплексом и качелями. На территории уложат газоны, высадят кустарники и разобьют цветники. Обновленное пространство станет современной зоной отдыха.
Напомним, в этом году голосование за объекты проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 21 апреля по 12 июня, в нем будут участвовать восемь территорий. С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.