Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска благоустроят общественную территорию

Там появятся детская площадка и уличная мебель.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство территории на проспекте Мира в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска начнется в этом году, сообщили в департаменте информационной политики городской администрации. Объект стал победителем рейтингового голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году.

На территории сделают тротуары, установят скамейки, урны и камеры видеонаблюдения. Также проектом предусмотрена детская площадка для разных возрастных групп с резиновым покрытием, игровым комплексом и качелями. На территории уложат газоны, высадят кустарники и разобьют цветники. Обновленное пространство станет современной зоной отдыха.

Напомним, в этом году голосование за объекты проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 21 апреля по 12 июня, в нем будут участвовать восемь территорий. С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.