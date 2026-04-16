Балтийский культурный форум собрал в Светлогорске 2 тысячи участников со всей России

Масштабное событие стартовало 16 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Светлогорске 16 апреля стартовал Балтийский культурный форум, уже восьмой по счету. В нем принимают участие порядка 2 тысяч специалистов не только из Калининградской области, но и из других регионов страны. Тематика мероприятия посвящена 80-летию образования Калининградской области и определена как «Культурный диалог и диалог культур», сообщает пресс-служба областного правительства.

Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, событие масштабируется, ведь первый форум собрал около 400 человек из 8−10 регионов, сегодня в нем участвуют абсолютно все регионы России.

«Жители регионов, которые здесь сегодня присутствуют на форуме, в послевоенные годы приезжали сюда переселенцами и восстанавливали наш замечательный регион. А сегодня вы уже являетесь свидетелями той масштабной работы которую проделали деды и прадеды», — сказал губернатор.

На открытии выступили: полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В рамках первого дня форума открылась выставка «Палитра милосердия. Работы фронтовых художников».

