Балтийский культурный форум собрал в Светлогорске 2 тысячи участников со всей России

В Светлогорске 16 апреля стартовал Балтийский культурный форум, уже восьмой по счету. В нем принимают участие порядка 2 тысяч специалистов не только из Калининградской области, но и из других регионов страны. Тематика мероприятия посвящена 80-летию образования Калининградской области и определена как «Культурный диалог и диалог культур», сообщает пресс-служба областного правительства.