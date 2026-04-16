«Ты не ленив, у тебя просто нет ресурсов»: калининградский психиатр рассказал о болезни, которая захватила весь мир

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия занимает второе место в мире по распространённости после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом многие боятся обращаться к психиатру. Заведующий дневным стационаром областной психиатрической больницы Сергей Прянчиков рассказал «Клопс», почему лечить депрессию не страшно, что будет, если её запустить, и как отличить психическое расстройство от скверного характера.
— Сергей Николаевич, депрессия распространена в России, как и во всём мире?
— Чем люди наши отличаются от людей другого мира? Всё то же самое. Социальные, личные проблемы универсальны. Можно предположить, что депрессия будет расти с каждым годом — и хорошо, что есть куда обратиться.
— Предрекаю, что наши читатели в комментариях к интервью начнут писать, мол, раньше никаких депрессий не было, это сейчас придумали сто каких-то модных заболеваний. Как бы вы ответили на это?
— Тут всё просто. 200−250 лет назад люди не знали возбудителя туберкулёза. 50 лет назад — про ВИЧ. А ВИЧ был. Десять лет назад мы не знали, что такое COVID-19. То, что это не диагностировалось или не выявлялось, не значит, что этого не было. Медицина развивается, и то, что теперь мы ментальные заболевания чаще и лучше диагностируем, — это большой плюс развития нашего общества.
— Принято считать, что за психиатрической и психологической помощью обращаются в основном зумеры, а люди более старшего поколения относятся к этому с большой долей скепсиса. Пациенты какого возраста обращаются к вам чаще всего?
— До 25 лет, наверное, больше. Но по статистике за 2025 год, в дневном стационаре людей 25−55 лет больше, чем 15−25. 45+ чуть реже, 60+ есть — около 5% от 540 госпитализаций, то есть это где-то 25−27 человек. Парадигма в последние годы сдвигается в сторону того, что за медицинской помощью надо обращаться, и к психиатрам в том числе.
— А как переубедить людей, которые говорят: «У меня всё нормально, нет никаких депрессий»? Ведь бывает и совсем печальный итог.
— Необходимо объяснять, что депрессия возникает не потому, что ты какой-то ленивый. Нет, ты не ленив, у тебя просто нет ресурсов, чтобы действовать. Причины депрессии — биологические, психологические, социальные. Сколько уже исследований, как работает головной мозг на уровне нейромедиаторов, но нет пока картинок, как у неврологов: сделал МРТ — увидел. К сожалению, мы такого ещё не достигли. Но психиатрия — одна из бурно развивающихся отраслей в сторону своей биологизации.
— Как диагностировать депрессию у самого себя и не перепутать с чем-то другим? Ведь депрессия бывает разная — и с повышением аппетита, и с сонливостью.
— Если брать классификатор болезней, то показателем депрессии будет снижение настроения, мотивации, снижение получения удовольствия, снижение или повышение аппетита, повышенная сонливость или бессонница в течение не менее двух недель.
У многих из нас были такие периоды — это может быть связано со стрессами. Но если это не проходит после отдыха, если состояние меняется и это замечают близкие, то надо обращаться к психологу, психиатру или психотерапевту. Самостоятельно диагностировать сложно. Есть много опросников, но результат теста не является диагнозом. Нужно исключить и соматические причины — сердечно-сосудистые заболевания, эндокринную патологию. Одно другого не исключает.
— Что будет, если не лечить депрессию?
— Если мы вовремя не обращаемся к психиатру, то в какой-то момент попадаем к кардиологу или к неврологу. Депрессия — это хронический стресс для организма на молекулярном уровне. Мозг не даёт сигнал, что надо что-то делать, общее здоровье начинает ухудшаться. Риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается у лиц с депрессией, как и риск ухудшения состояния, риск обострения, риск дальнейших госпитализаций в круглосуточный стационар.
— Сергей Николаевич, как отличить скверный характер от недиагностированной депрессии или другого психического расстройства?
— Расстройство личности мешает личному и социальному функционированию. Если плохой характер — коллеги думают «прям противный», но человек работает, в личной жизни всё хорошо. Он на работе «колючка», а приходит домой — другой.
А если это всё тотально влияет на все сферы жизни с ранних лет, нарушает социальное функционирование — тогда можно задуматься о расстройствах личности. Наверное, если человека что-то будет беспокоить, даже плохой характер, то он обратится за медицинской помощью. А если его всё устраивает, если окружающих всё устраивает — тогда да, ну вот такой он человек, с таким характером.
— А если перепады настроения уже ненормальные? Как отличить биполярное расстройство от несдержанности?
— Выделяют два типа биполярного расстройства. При биполярном расстройстве первого типа обязательно должны быть депрессивный эпизод и маниакальный или смешанный. Маниакальный эпизод — это состояние эйфории, приподнятое настроение, экспансивность, мысли о собственном величии. Они появляются ни с того ни с сего, имеют стойкий характер. Продолжительность маниакального эпизода для постановки диагноза — не менее семи дней. При маниакальном эпизоде человек неадаптивен, нефункционален.
Второй тип биполярного расстройства: нет маниакальных эпизодов, но есть гипоманиакальные. Это как если бы звукорежиссёр сбавил громкость. Его продолжительность — не менее четырёх дней, но не более семи. Человек становится очень работоспособным, у него всё получается, он доводит идеи до конца, становится успешнее. Это состояние с лёгким подъёмом настроения или повышенной раздражительностью, повышенной активностью или субъективным ощущением повышенной энергии. Это может быть социально приемлемо, что утяжеляет диагностику.
Сложность в том, что человек говорит: «Я чувствовал себя хорошо впервые за много лет, как это может быть не нормой?» А на самом деле норма где-то чуть ниже.
При пограничном расстройстве личности вспыльчивость возникает из-за нарушения импульсного контроля, идёт перевозбуждение лимбической системы: «Я хочу здесь и сейчас, и мне вообще всё равно, что будет дальше». Торможения нет. Это приводит к употреблению наркотиков, беспорядочным половым связям, самоповреждающему поведению, микрозаймам и кредитным карточкам.
При биполярном расстройстве то же самое может быть, но чётко ограничено по времени. А при пограничном расстройстве — постоянно.
— Как справляться со стрессом?
— Красивые слова — сочетать отдых и работу, позволять себе отдохнуть и выдохнуть. Это хорошо, это надо делать, но не все могут себе это позволить. Хотя бы день в неделю, несколько часов заняться чем-то для себя, получить удовольствие, встретиться с друзьями, побыть наедине с близкими или с собой — чем хочется, тем и займись. Хотя бы час в день выделить, чтобы не выпускать пар, а просто взять передышку, ни о чём не думать, не переживать, быть наедине со своими потребностями. Если ты не можешь, если ты в стрессе — не стесняться обращаться за помощью: сначала к близким, потом к специалистам.
— Как развеять миф, мешающий обращаться к психиатру из-за риска быть поставленным на учёт?
— Учёта, как раньше, сейчас нет. Есть диспансерное наблюдение пяти видов, и оно только для хронических, часто обостряющихся заболеваний с короткими ремиссиями. Это не контроль, а ведение пациента.
Самые популярные диагнозы — тревожные и депрессивные расстройства лёгкой степени — под диспансерное наблюдение не попадают.
Диспансерное наблюдение есть и у кардиологов, эндокринологов, неврологов. Бояться психиатра — всё равно что бояться пульмонолога.
— Вы заведующий дневным стационаром. Расскажите, что это такое.
— Такая помощь заменяет круглосуточную госпитализацию, когда это возможно. Пациенты получают таблетки бесплатно, подбирается терапия. Можно попасть сюда на срок 30 дней после выписки из круглосуточного стационара, из диспансерного отделения или из приёмного покоя — комиссионно решаем, где помощь будет эффективнее. Даже врачи частных клиник направляют — процент небольшой, но есть. 30 дней может быть недостаточно для хронических расстройств, но как первые шаги, чтобы задать направление, — возможность стоящая.
— Что именно входит в программу лечения?
— Групповая и индивидуальная терапия, направленная на работу с эмоциональной регуляцией, релаксацией, улучшением когнитивных навыков. Работа с психологами, арт-терапия, трудотерапия, фармакотерапия, социальная реабилитация. У нас примерно по четыре тренинга в день. Человек приходит каждый день к десяти утра, в два часа выходит.
Можно всегда обратиться к врачу, если начинаются побочные явления от фармакотерапии. Они могут и не проявиться, если пациент находится на лечении в круглосуточном стационаре. А когда ты каждый день дома, тебе надо готовить, на учёбу или работу ходить, и ты сразу понимаешь, где и как препарат действует на твоё состояние и функционирование. Ты сразу обращаешься и получаешь обратную связь, не остаёшься один на один со своей болезнью. В этом главные плюсы психологической реабилитации.
— А люди идут? Не боятся государственной психиатрии?
— Потихоньку парадигма меняется. Даже из отдалённых районов области люди приезжают каждое утро: человек в пять утра встаёт, садится на автобус и к девяти часам уже здесь.
Дневной стационар — это не про «здесь и сейчас», а лишь начальный этап планомерной работы по лечению и восстановлению ментального здоровья. Конечно, мы и сами видим некоторые минусы и недоработки, которые обязательно будем корректировать. Но главное, что у людей появляется альтернатива и место, куда они могут обратиться с ментальными проблемами, не боясь осуждения, и получить качественную бесплатную медицинскую помощь. И всё это даёт результат.
