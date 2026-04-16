Нижегородцам рассказали, чем опасны первые весенние грибы

Многие весенние грибы могут быть смертельно ядовитыми для человека, если употребить их в сыром виде или после недостаточной термической обработки. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролога Екатерину Кашух.
Так, например, в строчках содержится опасный токсин, который по своему химическому составу близок к компонентам ракетного топлива.
Гиромитрин, содержащийся в составе, является ядовитым для печени и не разрушается полностью даже при кипячении. Этот яд также поражает центральную нервную систему и ЖКТ.
А вот саркосцифа австрийская, по словам эксперта, хоть смертельных отравлений и не вызывает, но может спровоцировать расстройство желудка, тошноту и аллергические реакции. Кроме того, весенние грибы, как губка, впитывают из пробуждающейся почвы тяжелые металлы и выхлопные газы, что само по себе может вызвать тяжелую интоксикацию.
Первые симптомы отравления весенними грибочками могут появиться не сразу, а через 6−12 часов после еды. К ним относятся резкая слабость и головокружение, тошнота и многократная рвота, не приносящая облегчения, схваткообразные боли в животе, а также профузная диарея. В тяжелых случаях могут появиться желтуха, судороги и потеря сознания — эти симптомы говорят о поражении печени.
Для того, чтобы минимизировать риск отравления, важно не собирать грибы в черте города, рядом с трассами и свалками. Кроме этого, стоит избегать старых и перезревших плодов, в которых накапливаются продукты распада белка.
Сморчки нужно обязательно вымачивать и отваривать дважды по 15—20 минут, при этом воду каждый раз сливать. А те же строчки многие диетологи вообще рекомендуют исключить из рациона. Также нельзя пить алкоголь совместно с приемом грибов, потому что он ускоряет всасывание яда и разрушает печень.
Важно отметить, что любое самолечение при отравлении грибами недопустимо. Необходимость оказания профессиональной медпомощи объясняется тем, что токсины некоторых грибов могут вызвать острую печеночную недостаточность. В таких ситуациях счет уже идет на часы. Также грибнику следует сохранить остатки грибов для анализа — это поможет врачам быстрее определить токсин и спасти жизнь пациенту.
