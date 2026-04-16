«Граждане СССР» задолжали более 1 млн рублей за свет в Нижегородской области

Активисты экстремистской организации «Граждане СССР»* задолжали 1 млн 98 тысяч рублей в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго НН».
Данные по задолженности представлены на 1 апреля 2026 года. Многим активистам организации направили уведомления об отключении: в списке числятся 80 представителей движения. Для 45 из них уже ограничили подачу электричества.
Как отметили в энергокомпании, под влияние экстремистов попадают в основном пожилые нижегородцы. Активность организации можно заметить почти во всех регионах РФ.
«Эти люди хотят пользоваться услугами ЖКХ бесплатно, озвучивая надуманные предлоги. При этом собирают деньги с доверчивых граждан, чтобы помогать писать им некие письма, и ни за что не платить. Однако уже вынесено большое количество судебных решений, вступивших в законную силу, по которым с так называемых “граждан СССР”, отказавшихся оплачивать коммунальные услуги, взыскивается задолженность в судебном порядке», — отметил замгендиректора по правовым вопросам и корпоративному управлению «ТНС энерго НН» Вадим Тарасов.
* — Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.