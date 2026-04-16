Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 апреля

Адреса, где отключат свет в Ростове 16 апреля, назвали энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 16 апреля затронут сотни домов и тысячи жителей. Где-то электричества не будет в течение всего рабочего дня, а на других улицах — всего пару часов. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Нансена, 301−331;

— переулок Поморский;

— переулок Карельский;

— улица Зырянская;

— улица Цюрупы;

— улица Гурьевская;

— улица Абхазская;

— переулок Молдавский;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Украинская, 88−104;

— переулок Клязьминский, 72−94;

— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1А, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;

— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;

— улица Смелая;

— садоводческое товарищество «Железнодорожник»;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;

— улица Неклиновская, 43А, 45А;

— улица Днепроградская, 60;

— улица Неклиновская;

— улица Ольгинская;

— улица Обливская;

— улица Полоцкая;

— улица Днепроградская;

— переулок Ригельный;

— улица Дундича, 54−78 и 41−67;

— улица Калужская, 82−96 и 103−127;

— улица Глинки, 98−120 и 95−119;

— улица Мурманская, 96−126 и 91−117;

— улица Камская, 92−118 и 101−127;

— улица Волжская, 110−138 и 101−127;

— улица Брестская, 2−36;

— улица Турмалиновская, 62, 67−81, 79/1, 79/2, 79/3.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:

— проспект Кировский, 69;

— улица Тельмана, 110, 118;

— улица Города Волос, 99−101, 103;

— улица Катаева, 155−185 и 120−146;

— переулок Скрыпника, 11−25 и 18−26.

С 10:00 до 12:00 отключения запланированы в домах:

— улица 339 Стрелковой Дивизии, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 19;

— улица Адыгейская, 73А, 54−74, 74Д;

— улица Пушкинская, 229−245;

— улица Максима Горького, 254−258;

— проспект Театральный, 61−63.

С 12:00 до 14:00 без света останутся жильцы домов по улицам:

— улица Адыгейская, 72;

— улица Пушкинская, 229А/231, 231, 241;

— проспект Театральный, 63.

С 13:00 до 16:00 света не будет:

— улица 339 Стрелковой Дивизии, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19.

