Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 апреля

Отключения света в Ростове на 16 апреля затронут сотни домов и тысячи жителей. Где-то электричества не будет в течение всего рабочего дня, а на других улицах — всего пару часов. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Нансена, 301−331;
— переулок Поморский;
— переулок Карельский;
— улица Зырянская;
— улица Цюрупы;
— улица Гурьевская;
— улица Абхазская;
— переулок Молдавский;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Украинская, 88−104;
— переулок Клязьминский, 72−94;
— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1А, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;
— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;
— улица Смелая;
— садоводческое товарищество «Железнодорожник»;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;
— улица Неклиновская, 43А, 45А;
— улица Днепроградская, 60;
— улица Неклиновская;
— улица Ольгинская;
— улица Обливская;
— улица Полоцкая;
— улица Днепроградская;
— переулок Ригельный;
— улица Дундича, 54−78 и 41−67;
— улица Калужская, 82−96 и 103−127;
— улица Глинки, 98−120 и 95−119;
— улица Мурманская, 96−126 и 91−117;
— улица Камская, 92−118 и 101−127;
— улица Волжская, 110−138 и 101−127;
— улица Брестская, 2−36;
— улица Турмалиновская, 62, 67−81, 79/1, 79/2, 79/3.
С 9:00 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:
— проспект Кировский, 69;
— улица Тельмана, 110, 118;
— улица Города Волос, 99−101, 103;
— улица Катаева, 155−185 и 120−146;
— переулок Скрыпника, 11−25 и 18−26.
С 10:00 до 12:00 отключения запланированы в домах:
— улица 339 Стрелковой Дивизии, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 19;
— улица Адыгейская, 73А, 54−74, 74Д;
— улица Пушкинская, 229−245;
— улица Максима Горького, 254−258;
— проспект Театральный, 61−63.
С 12:00 до 14:00 без света останутся жильцы домов по улицам:
— улица Адыгейская, 72;
— улица Пушкинская, 229А/231, 231, 241;
— проспект Театральный, 63.
С 13:00 до 16:00 света не будет:
— улица 339 Стрелковой Дивизии, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19.
