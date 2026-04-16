«Бетсити Парма» начнет серию плей-офф Единой лиги ВТБ в Краснодаре

Пермяки узнали соперника за тур до завершения регулярного сезона.

В Единой лиге ВТБ за тур до завершения регулярного сезона стали известны две пары участников ¼ финала серии плей-офф. «Бетсити Парма» проведет матчи против «Локомотива-Кубань».

Первые две встречи соперников состоятся в Краснодаре 27 и 29 апреля. После этого серия переместится 3 мая в Пермь. Для выхода в полуфинал плей-офф одна из команд должна одержать три победы. В случае необходимости 5 мая матч состоится в Перми, 8 мая — в Краснодаре.

В другой паре встретятся ЦСКА и «Енисей». «Зенит» и УНИКС узнают соперников после последнего тура «регулярки».

Пермяки 15 апреля провели матч в Саратове против «Автодора» и победили со счетом 73:60 (17:27, 16:9, 22:12, 18:12). В составе «Пармы» отличились Захаров, Егоров и Сэндерс, набравшие по 19 очков; «Автодора» — Земский (16) и Вольхин (12).

«Бетсити Парма» в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ 2025/26 заняла пятое место, «Локомотив-Кубань» — четвертое.