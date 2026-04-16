Нижегородские самозанятые и родители в декрете смогут оформить больничный

Минздрав РФ изменил порядок выдачи листов нетрудоспособности: теперь больничный смогут оформлять самозанятые и родители в декрете. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Родители могут сохранить право на пособие, если они совмещают декретный отпуск с подработкой в других организациях. Лист нетрудоспособности также теперь будут выдавать и физическим лицам со специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход».
«Для этого самозанятый шесть месяцев должен платить взносы. Нетрудоспособность придётся подтвердить больничным листом, от взносов в этот период человека освободят, а стаж страхования не прервётся», — отметил Алексей Никонов.
