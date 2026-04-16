Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские самозанятые и родители в декрете смогут оформить больничный

Минздрав РФ изменил порядок выдачи листов нетрудоспособности.

Источник: Живем в Нижнем

Минздрав РФ изменил порядок выдачи листов нетрудоспособности: теперь больничный смогут оформлять самозанятые и родители в декрете. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Родители могут сохранить право на пособие, если они совмещают декретный отпуск с подработкой в других организациях. Лист нетрудоспособности также теперь будут выдавать и физическим лицам со специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход».

«Для этого самозанятый шесть месяцев должен платить взносы. Нетрудоспособность придётся подтвердить больничным листом, от взносов в этот период человека освободят, а стаж страхования не прервётся», — отметил Алексей Никонов.

