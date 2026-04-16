Воду в Урене, где произошла вспышка норовируса, признали безопасной

Водопроводную воду в Урене признали безопасной и безвредной для человека. Об этом сообщает в своих социальных сетях МУП «Уренские тепловые сети» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Проверка была инициирована после вспышки норовирусной инфекции в Урене. Предполагалось, что пострадавшие заболели после того, как попили воды из-под крана.
В Уренских тепловых сетях заверили, что пробы воды отбирались на протяжении расследования ежедневно из всех скважин и разводящей сети по городу. В результате ни один анализ не показал наличие в воде вирусов, которые могли бы вызвать норовирус или другие кишечные инфекции. Вода была признана безопасной и пригодной для питья.
Тем не менее, жителей призвали пить воду только после кипячения, чтобы обезопасить себя на 100%, особенно во время паводка.
Напомним, что вспышка кишечной инфекцией произошла в Уренском округе в воскресенье, 5 апреля. Первые обращения пациентов начали поступать в Уренскую ЦРБ с вечера. Обратившиеся жаловались на тошноту, несварение, предполагая отравление. С 5 по 7 апреля в больницы обратилось 54 человека. Ещё одного ребёнка госпитализировали 9 апреля. Всего, по данным Роспотребнадзора, от вспышки инфекции пострадали 70 человек.