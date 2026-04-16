В Анапе открыли отремонтированный родильный дом

Родильный дом открыли в Анапе после капитального ремонта. Его выполнили в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в городской администрации.
«Такое современное, комфортное, полностью обновленное учреждение будет способствовать улучшению демографической ситуации на территории Анапы. Уверена, что родильный дом будет востребован не только анапчанками, но и будущими мамами, которые будут приезжать к нам из других городов», — отметила глава города Светлана Маслова.
В четырехэтажном здании заменили все инженерные сети, систему вентиляции и кондиционирования, кровлю, двери, лифты. Также открыли индивидуальные родильные залы и создали отдельный въезд для бригад скорой помощи. Для учреждения закупили новые операционные столы и лампы, оборудование родильных залов и современную мебель. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, установили новое ограждение и скульптуру многодетной семьи. Также на входной группе размещена надпись «Здесь рождается счастье».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.