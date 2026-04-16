ВЦИОМ: 83% россиян хотят ограничить доступ детей в соцсети

83% россиян поддержали ограничение показа детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях. Такими данными поделились по итогам опроса в аналитическом центре.

На фоне мировой волны запретов на подключение несовершеннолетних к социальным сетям россияне обсуждают плюсы и минусы подобных ограничений. По данным ВЦИО, 57% опрошенных считают, что цифровая среда влияет на детей и подростков в равной степени положительно и отрицательно.

Больше половины жителей страны уверены, что контроль за цифровой безопасностью ребенка должны производить родители. А минимальный возрастной порог для доступа детей в соцсети — 15 лет.

— «Цифровое детство» — новая норма современного общества, с одной стороны все активнее распространяющаяся, а с другой — все еще многих напрягающая и даже пугающая. Как с этим быть? Сегодня это решают сами родители, и решают по-разному. Наиболее популярны такие решения, как ограничение потребления цифрового контента детьми, — комментирует результаты опроса руководитель пресс-службы центра Яна Ширяева. — При этом россияне не готовы к радикальному сценарию цифровой изоляции детей. Обществу ближе сценарий контроля, а не запрета: возрастные ограничения, защита от нежелательного контента, участие взрослых в настройке доступа.