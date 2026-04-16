Турецкие учителя вышли на протесты после стрельбы в школах. Видео

На следующий день ученик восьмого класса школы города Кахраманмараша устроил стрельбу в учебном заведении. Напавший открыл беспорядочную стрельбу, он зашел в два класса школы. После преступления подросток покончил с собой. В результате стрельбы погибли девять человек.