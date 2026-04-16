Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турецкие учителя вышли на протесты после стрельбы в школах. Видео

Источник: РБК

Учителя вышли на протест в Анкаре после двух случаев стрельбы в школах Турции. Собравшиеся в турецкой столице требуют отставки министра образования, передает Sol Haber.

В Анкару также прибывают учителя со всей страны, их число постоянно растет, уточняет издание. Они прошли маршем к зданию Министерства образования Турции с плакатами, призывающими министра образования Юсуфа Текина уйти в отставку.

14 апреля в турецком городе Сивереке произошло нападение на школу. Бывший ученик взял в заложники нескольких школьников. В результате пострадали 16 человек, включая детей и преподавателей. Правоохранители попытались обезвредить напавшего, он покончил с собой.

На следующий день ученик восьмого класса школы города Кахраманмараша устроил стрельбу в учебном заведении. Напавший открыл беспорядочную стрельбу, он зашел в два класса школы. После преступления подросток покончил с собой. В результате стрельбы погибли девять человек.

