В Калининграде директор управляющей компании обвинен в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом рассказали в пресс-службе областного суда.
В 2024 году руководитель УК подделал документы планирования действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ о якобы соответствии предъявляемым требованиям въездных ворот во дворе дома на улице Генерала Буткова в Калининграде.
Бумаги ушли как доказательство по гражданскому делу по иску жильца к УК о демонтаже ворот. В итоге было принято неверное судебное решение.
Уголовное дело направлено в суд.