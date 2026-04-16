В Калининграде директор управляющей компании обвинен в фальсификации доказательств по гражданскому делу

Глава УК подделал документы, чтобы повлиять на решение суда.

В Калининграде директор управляющей компании обвинен в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом рассказали в пресс-службе областного суда.

В 2024 году руководитель УК подделал документы планирования действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ о якобы соответствии предъявляемым требованиям въездных ворот во дворе дома на улице Генерала Буткова в Калининграде.

Бумаги ушли как доказательство по гражданскому делу по иску жильца к УК о демонтаже ворот. В итоге было принято неверное судебное решение.

Уголовное дело направлено в суд.