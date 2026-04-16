Слет юных инспекторов движения в Кирове собрал 120 участников

Участниками пятого областного слета юных инспекторов движения в Кирове стали 120 человек из 25 городов и районов Кировской области. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
Ребята обменялись опытом, приняли участие в обучающих мастер‑классах и практических занятиях, которые помогли закрепить теоретические знания на практике. Активное участие в мероприятии приняло областное предприятие «Вятавтодор».
«Мы видим в этом мероприятии особую ценность: оно помогает формировать культуру безопасного поведения на дорогах с самого юного возраста. Важно, чтобы дети с ранних лет осознавали ответственность за свои действия на дороге — это закладывает фундамент для снижения аварийности в будущем. Мы рады поддерживать инициативы, которые способствуют повышению дорожной грамотности подрастающего поколения», — отметила начальник группы информации и общественных связей «Вятавтодора» Елена Горева.
Одну из обучающих станций организовали работники Горьковской магистрали железной дороги. Ребята изучили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, в том числе на переездах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.