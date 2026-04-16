Минфин допустил ввод лимита на внесение наличных через банкоматы осенью

Минфин согласовал введение ограничений для физических лиц на внесение наличных через банкоматы, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи. По его словам, ограничения могут вступит в силу осенью 2026 года.
«Сейчас предлагается, что норма будет введена. Там предлагается ограничение в 1 млн руб. в каждом банке по отдельности. То есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми [банками] вместе, во всяком случае пока. Поэтому будет пока в каждом банке», — пояснил замминистра финансов.
Он не уточнил, на какой срок будет распространяться лимит в 1 млн руб. — на внесение такой суммы за раз в банкомате одного банка или на внесение такой суммы в течение месяца. На этапе обсуждения этой меры предполагалось, что лимит в 1 млн руб. будет действовать на операции за месяц.
РБК направил запрос в Минфин.
О том, что планируется ввести ограничения для физических лиц на внесение денег через банкоматы, стало известно в конце января 2026 года. Соответствующие поправки были предложены для закона «О банках и банковской деятельности» (№ 17-ФЗ), писал «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая ситуация позволяет вводить в оборот деньги неизвестного происхождения.
Ограничительная мера была предложена Минфином в рамках плана по обелению экономики. «Министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг», — ранее отмечал представитель ведомства в комментарии РБК. В Росфинмониториге также подтверждали работу над соответствующим документом.
Усилить работу по обелению экономики потребовал президент Владимир Путин в начале декабря на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. «При этом подчеркну: здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую ощутимую выгоду от обеления рынка», — отмечал он тогда же.